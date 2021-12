Biden e Putin terão telefonema na quinta-feira para discutir futuros contatos diplomáticos

Ambos "discutirão uma série de tópicos, incluindo os próximos compromissos diplomáticos com a Rússia", disse a porta-voz dos EUA, Emily Horne edit

Sputnik - A CNN anunciou hoje, quarta-feira (29), que os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin vão falar por telefone nesta quinta-feira (30) sobre "uma série de tópicos", enquanto os preparativos são arranjados para conversas pessoais sobre segurança entre os EUA e a Rússia no mês de janeiro.

No telefonema, posteriormente confirmado pela Casa Branca e pelo Kremlin, os líderes dos EUA e da Rússia "discutirão uma série de tópicos, incluindo os próximos compromissos diplomáticos com a Rússia", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, Emily Horne.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmou a Sputnik que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos planejam manter uma conversa amanhã à noite.

"Sim, está prevista uma conversa telefônica entre Putin e o presidente Biden para amanhã à noite, bem tarde", disse Peskov.

A conversa entre os dois chefes de Estado se dará em meio a alta nas tensões envolvendo a Ucrânia.

