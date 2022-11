Biden e Xi Jinping se encontram pessoalmente pela primeira vez antes da cúpula do G20

Apoie o 247

ICL

247, com informações da Reuters - O presidente da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontraram pessoalmente nesta segunda-feira (14) pela primeira vez desde que Biden assumiu o cargo.

O encontro aconteceu em Bali, na Indonésia, onde ocorrerá a Cúpula do G20 nesta terça (15) e quarta-feira (16).

A tão esperada reunião cara a cara ocorre em um momento em que as relações entre as superpotências têm sido cercada de tensões, relacionadas a Taiwan, a guerra da Rússia na Ucrânia e as ambições nucleares da Coreia do Norte.

Antes do encontro entre os dois, Biden disse que os Estados Unidos vão "competir vigorosamente" com Pequim, ainda que "garantindo que a concorrência não se transforme em conflito".

Antes do encontro, o porta-voz do governo chinês havia descrito que, entre os objetivos da conversa, estariam fazer crescer a relação com os EUA, em acordo com os princípios do respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha propostos pelo presidente Xi Jinping.

“É importante que os EUA trabalhem junto com a China para gerenciar proporcionalmente as diferenças, evitar mal-entendidos e erros de cálculo e trazer a relação EUA-China para o caminho certo de desenvolvimento sustentável”, disse Zhao Lijian.

