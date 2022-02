Biden promete enviar US$ 600 milhões em ajuda à Ucrânia

O pacote inclui US$ 350 milhões em assistência militar edit

Apoie o 247

ICL

RT - O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou que o secretário de Estado, Antony Blinken, apresentasse uma razão para justificar US$ 600 milhões em ajuda à Ucrânia na sexta-feira, incluindo US$ 350 milhões em assistência militar.

Em um memorando a Blinken, Biden disse ao secretário de Estado para cumprir os requisitos legais para permitir que “até US$ 250 milhões em assistência” sejam enviados à Ucrânia e até US$ 350 milhões “em artigos e serviços de defesa do Departamento de Defesa, e educação e treinamento militar”.

Na sexta-feira, Biden acusou o presidente russo Vladimir Putin de ameaçar “os próprios fundamentos da paz e segurança internacionais” e reafirmou o apoio dos EUA à Ucrânia no conflito do país com a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O presidente Putin falhou em seu objetivo de dividir o Ocidente. A OTAN está tão unida e resoluta como sempre esteve, e a OTAN manterá sua Porta Aberta para os estados europeus que compartilham nossos valores e que um dia possam procurar se juntar à nossa Aliança”, disse Biden em referência à Ucrânia.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, também anunciou na sexta-feira que a Otan forneceria mais armas em apoio à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo dos EUA sancionou Putin e outros funcionários do governo russo e nesta semana propôs uma resolução das Nações Unidas exigindo a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. Moscou bloqueou a resolução, enquanto China, Índia e Emirados Árabes Unidos (EAU) se abstiveram de votar.

O conflito na Ucrânia eclodiu depois que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma ação militar destinada a “desmilitarizar” e “desnazificar” o país. A Rússia argumentou que a ação militar era uma medida necessária para proteger as Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk no Donbass, que havia solicitado assistência militar russa contra a “agressão ucraniana” esta semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kiev, por outro lado, acusou Moscou de realizar um ataque “não provocado” , e muitas potências ocidentais, incluindo EUA, Reino Unido, UE e OTAN, condenaram as operações militares da Rússia e anunciaram sanções.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: