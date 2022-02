Biden escolhe juíza negra para servir na Suprema Corte dos EUA

Apoie o 247

ICL

247, com Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, selecionou a juíza federal Ketanji Brown Jackson para se tornar a primeira mulher negra a servir na Suprema Corte dos Estados Unidos, disse a Casa Branca nesta sexta-feira (25 de fevereiro), preparando o terreno para uma batalha de confirmação no Senado.



Biden escolheu Jackson, 51, para o cargo vitalício no principal órgão judicial do país para suceder o juiz liberal Stephen Breyer, que, aos 83 anos, é o membro mais velho do tribunal.



Das 115 pessoas que já serviram na Suprema Corte, apenas duas eram negras e ambas eram homens.

"O presidente Biden buscou um candidato com credenciais excepcionais, caráter incontestável e dedicação inabalável ao Estado de Direito", disse a Casa Branca em comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jackson, se confirmada pelo Senado, se tornaria a sexta mulher a servir no tribunal, que atualmente tem três juízas.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: