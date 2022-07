Biden espera integração entre Israel e Arábia Saudita em eixo anti-iraniano

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, está na Arábia Saudita, onde discute este sábado (16) com a monarquia do país sobre as capacidades regionais de mísseis e defesa e busca integrar Israel como parte de um novo eixo impulsionado em grande parte por preocupações compartilhadas sobre o Irã, disse um alto funcionário do governo, conforme a Reuters.

"Acreditamos que há um grande valor em incluir o maior número possível de capacidades nesta região e certamente Israel tem capacidades significativas de defesa aérea e antimísseis, conforme necessário. Mas estamos tendo essas discussões bilateralmente com essas nações", disse o funcionário do governo estadunidense.

Biden, em sua primeira viagem ao Oriente Médio como presidente, concentrou-se na cúpula planejada com seis países do Golfo e Egito, Jordânia e Iraque, enquanto minimiza o encontro com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Esse encontro atraiu críticas nos Estados Unidos sobre os abusos dos direitos humanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden havia prometido tornar a Arábia Saudita um "pária" no cenário global por causa do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018 por agentes sauditas, mas acabou decidindo que os interesses dos EUA ditavam uma recalibração, não uma ruptura, nas relações com o maior exportador de petróleo do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden precisa da ajuda da Arábia Saudita, gigante da Opep, em um momento em que os preços do petróleo estão altos. Washington também quer conter a influência do Irã na região e a influência global da China.

O funcionário do governo disse que os Estados Unidos esperam ver um aumento na produção da Opep nas próximas semanas. Espera-se que Biden pressione outros produtores do Golfo a bombear mais petróleo. A aliança Opep+, que inclui a Rússia, se reúne em 3 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, que iniciou sua viagem à região com uma visita a Israel, manterá conversas bilaterais com líderes do Egito, Emirados Árabes Unidos e Iraque antes de participar da cúpula mais ampla, onde "exporá claramente" sua visão e estratégia para o envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio, disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, na sexta-feira.

"Ele pretende garantir que não haja um vácuo no Oriente Médio para a China e a Rússia preencherem", disse Sullivan.

Outro alto funcionário do governo disse que Biden anunciaria que os Estados Unidos comprometeram US$ 1 bilhão em nova assistência à segurança alimentar de curto e longo prazo para o Oriente Médio e Norte da África, e que os países do Golfo comprometeriam US$ 3 bilhões nos próximos dois anos em projetos que se alinham com parcerias dos EUA em infraestrutura e investimentos globais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os países do Golfo, que se recusaram a ficar do lado do Ocidente contra a Rússia no conflito na Ucrânia, estão, por sua vez, buscando um compromisso concreto dos Estados Unidos com os laços estratégicos que foram tensos devido ao desengajamento dos EUA na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE