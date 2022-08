Biden está repensando medidas de alívio da guerra comercial com a China após crise sobre questão de Taiwan

Apoie o 247

Reuters - Os exercícios militares da China em torno de Taiwan levaram autoridades do governo Biden a recalibrar seu pensamento sobre a eliminação de algumas tarifas ou potencialmente impor outras a Pequim, deixando essas opções de lado por enquanto, segundo fontes familiarizadas com as deliberações.

A equipe do presidente Joe Biden luta há meses com várias maneiras de aliviar os custos das tarifas impostas às importações chinesas durante o mandato do antecessor Donald Trump, enquanto tenta conter a disparada da inflação.

Ele considerou uma combinação de eliminar algumas tarifas, lançar uma nova investigação da "Seção 301" em áreas potenciais para tarifas adicionais e expandir uma lista de exclusões tarifárias para ajudar empresas dos EUA que só podem obter certos suprimentos da China.

Biden não tomou uma decisão sobre o assunto e todas as opções permanecem na mesa, disse a Casa Branca.

As tarifas tornam as importações chinesas mais caras para as empresas norte-americanas, que, por sua vez, tornam os produtos mais caros para os consumidores. Reduzir a inflação é um dos principais objetivos de Biden, antes das eleições de meio de mandato de novembro, que podem transferir o controle de uma ou ambas as casas do Congresso para os republicanos.

Mas a resposta de Pequim à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, na semana passada a Taiwan, desencadeou um recálculo por funcionários do governo, que estão ansiosos para não fazer nada que possa ser visto pela China como uma escalada, ao mesmo tempo em que procuram evitar ser vistos como recuando diante da crise e do que é isto como uma "agressão de um país comunista".

Os militares da China participaram durante vários dias do lançamento de mísseis balísticos e simularam ataques à ilha de Taiwan.

"Acho que Taiwan mudou tudo", disse uma fonte familiarizada com os últimos acontecimentos do processo, cujos detalhes não foram divulgados anteriormente.

"O presidente não tomou uma decisão antes dos eventos no Estreito de Taiwan e ainda não tomou uma decisão, ponto final. Nada foi arquivado ou colocado em espera, e todas as opções permanecem na mesa", disse o porta-voz da Casa Branca Saloni Sharma. "A única pessoa que tomará a decisão é o presidente - e ele o fará com base no que for do nosso interesse."

Questionada sobre o porquê de uma decisão estar demorando tanto, a secretária de Comércio, Gina Raimondo, referiu-se à complicada situação geopolítica.

"Após a visita da presidente Pelosi a Taiwan, é particularmente complicado. Então o presidente está avaliando suas opções. Ele é muito cauteloso. Ele quer ter certeza de que não faremos nada que prejudique os trabalhadores americanos", disse ela em uma entrevista à Bloomberg TV.

Lista de exclusões

Com as medidas mais contundentes em relação ao alívio tarifário e à escalada tarifária em grande parte em segundo plano por enquanto, o foco está na chamada lista de exclusões.

O governo Trump aprovou exclusões tarifárias para mais de 2.200 categorias de importação, incluindo muitos componentes industriais e produtos químicos críticos, mas esses expiraram quando Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021. A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, restabeleceu apenas 352 deles. Grupos do setor e mais de 140 legisladores dos EUA pediram que ela aumentasse bastante os números.

Os próximos passos do governo Biden podem ter um impacto significativo em centenas de bilhões de dólares de comércio entre as duas maiores economias do mundo.

As indústrias dos EUA, de eletrônicos de consumo e varejistas a automotivo e aeroespacial, clamam por Biden para eliminar as taxas de até 25%, enquanto lutam com custos crescentes e suprimentos escassos.

As tarifas foram impostas em 2018 e 2019 por Trump sobre milhares de importações chinesas avaliadas em US$ 370 bilhões para pressionar a China por suspeita de roubo de propriedade intelectual dos EUA.

Alguns altos funcionários do governo, incluindo a secretária do Tesouro Janet Yellen, argumentaram que os impostos foram sobre bens de consumo "não estratégicos" que aumentaram desnecessariamente os custos para consumidores e empresas, e removê-los poderia ajudar a aliviar a inflação desenfreada. Tai argumentou que as tarifas eram "alavancagem significativa" que deveria ser usada para pressionar a China por mudanças em seu comportamento.

Múltiplos fatores

Vários fatores, além da resposta da China em Taiwan, complicaram as deliberações do governo.

Enquanto as autoridades dos EUA pensavam em se livrar de algumas das tarifas, elas buscavam reversões recíprocas de Pequim e foram rejeitadas, disseram duas fontes.

Uma das fontes, que disse que a remoção unilateral de algumas tarifas dos EUA sobre as importações chinesas foi suspensa, disse que isso foi feito em parte porque a China não demonstrou qualquer disposição de tomar ações recíprocas ou cumprir seus compromissos do acordo comercial da "Fase 1".

Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que as relações econômicas e comerciais entre os dois países enfrentam desafios "severos". "A visita (Pelosi) minou a base política das relações China-EUA e inevitavelmente causará grandes interrupções nas trocas e na cooperação entre os dois lados", disse Liu Pengyu em um e-mail à Reuters.

O acordo comercial, alcançado no final de 2019 com o governo Trump, exigia que a China aumentasse suas compras de produtos agrícolas e manufaturados dos EUA, energia e serviços em US$ 200 bilhões em 2020 e 2021 em relação aos níveis de 2017. A China ficou muito aquém desses compromissos, que incluíam um aumento de US$ 77,7 bilhões em dois anos nas importações de produtos manufaturados dos EUA, incluindo aeronaves, máquinas, veículos e produtos farmacêuticos.

O Instituto Peterson de Economia Internacional estima que a China efetivamente não comprou nenhum dos bens extras que prometeu. Pequim culpou a pandemia de covid-19, que começou assim que o acordo foi assinado em janeiro de 2020.

O escritório do Representante Comercial dos EUA está agora no meio de uma revisão estatutária de quatro anos das tarifas impostas por Trump, que pode levar mais alguns meses para ser concluída. Os comentários públicos finais sobre se devem mantê-los em vigor devem ser feitos até 23 de agosto.

Grupos sindicais liderados pela United Steelworkers instaram o USTR a manter as tarifas sobre produtos chineses em vigor para ajudar a "equilibrar o campo de jogo" para os trabalhadores nos Estados Unidos e reduzir a dependência dos EUA de fornecedores chineses.

Biden tem se preocupado com a redução das tarifas em parte por causa do trabalho, que é um eleitorado fundamental para ele, e porque a China não comprou os produtos que concordou em comprar, segundo a primeira fonte. A Casa Branca se recusou a estabelecer um cronograma para quando uma decisão final será tomada.

