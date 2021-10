Biden fala com papa Francisco sobre mudança climática, pandemia e migração

O Vaticano disse que os dois discutiram "cuidado com o planeta", saúde, pandemia, refugiados, migrantes e "proteção dos direitos humanos, incluindo liberdade de religião e consciência". edit

Reuters - O presidente Joe Biden teve uma reunião extraordinariamente longa com o Papa Francisco no Vaticano na sexta-feira. O Vaticano disse que a reunião privada durou uma hora e 15 minutos e depois outros 15 minutos foram gastos para tirar fotos e trocar presentes na presença de outros membros da delegação, como a esposa de Biden, Jill.

O encontro com o ex-presidente Donald Trump em 2017 durou cerca de 30 minutos e um com Barack Obama em 2014 durou cerca de 50 minutos.

A Casa Branca disse que Biden agradeceu ao papa por "sua defesa dos pobres do mundo e daqueles que sofrem de fome, conflito e perseguição". Biden também elogiou a "liderança do papa na luta contra a crise climática, bem como sua defesa de garantir o fim da pandemia para todos por meio do compartilhamento de vacinas e de uma recuperação econômica global eqüitativa".

O Vaticano disse que os dois discutiram "cuidado com o planeta", saúde, pandemia, refugiados, migrantes e "proteção dos direitos humanos, incluindo liberdade de religião e consciência".

Biden deu ao papa uma "moeda de comando" às vezes concedida a soldados e líderes e disse a ele: "Você é o guerreiro pela paz mais importante que já conheci".

Citando o que ele disse ser uma tradição ligada à moeda, ele brincou com o papa, dizendo: "Da próxima vez que eu te ver, se você não tem, você tem que comprar as bebidas (mas) eu sou o único irlandês você já conheceu quem nunca bebeu ... "

A visita foi cercada por uma segurança excepcionalmente rígida porque a capital italiana está simultaneamente se preparando para sediar a cúpula do G20 de líderes mundiais neste fim de semana.

Os guardas suíços em seus tradicionais uniformes vermelho, amarelo e azul e segurando alabardas deram a Biden e sua esposa uma saudação de honra quando eles e a delegação dos EUA chegaram ao pátio de San Damaso do Palácio Apostólico. A bandeira dos EUA tremulou na varanda central.

