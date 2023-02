Biden faz nesta terça-feira seu discurso sobre o Estado da União

O discurso sobre o Estado da União é um relatório anual que o presidente dos Estados Unidos entrega ao Congresso e no qual também apresenta suas propostas legislativas para o ano edit

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, fará seu discurso sobre o Estado da União nesta terça-feira (7) perante a nova maioria republicana na Câmara.

Segundo vários analistas, esta segunda prestação de contas do presidente ao Congresso terá como foco a dívida federal, a economia e a reforma policial, informa a Prensa Latina.

A questão do limite da dívida é uma das mais prementes, então é provável que ele reitere seus apelos para que o teto seja elevado sem os cortes orçamentários exigidos pelo Partido Republicano.

Por outro lado, o equilíbrio econômico e inflacionário será uma das grandes conquistas que o presidente exibirá em seu discurso, já que há poucos dias obteve um relatório de emprego que mostrava que a economia gerou 517 mil empregos no mês de Janeiro.

É um argumento perfeito para falar de economia forte, avalia o jornal The Hill.

Sobre a inflação, o ocupante do Salão Oval responderá que a herdou da pandemia e que suas políticas colocam a nação no caminho certo.

Outro ponto da pauta seria a reforma da polícia, devido ao alvoroço causado pela morte do jovem afro-americano Tire Nichols pela brutalidade daquela força.

Além disso, dada a série de tiroteios em massa no início do ano, é possível que Biden insista junto ao corpo legislativo sobre a necessidade de proibir as armas de assalto.

Especialistas enfatizam que o presidente também não negligenciará a política de imigração, dada a impossibilidade de chegar a um acordo bipartidário de imigração por anos.

A atual administração enfrenta duras críticas de republicanos e democratas pelo fluxo de migrantes na fronteira EUA-México desde que assumiu o cargo.

Espera-se que Biden mantenha seu foco na política e nas conquistas de seu mandato, em vez de criticar ataques a membros de seu partido.

Kevin McCarthy, líder da Câmara dos Deputados, sentará atrás de Biden, ao lado da vice-presidente Kamala Harris, pela primeira vez durante este evento.

O discurso do Estado da União é um relatório anual que o presidente dos Estados Unidos entrega ao Congresso e no qual também apresenta suas propostas legislativas para o ano.

