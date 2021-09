Biden fracassou em garantir cúpula com Xi em telefonema na semana passada, diz jornal

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs uma reunião presencial com o presidente chinês, Xi Jinping, durante um telefonema na semana passada, mas fracassou em garantir um acordo, disse o jornal Financial Times nesta terça-feira (14).

O jornal citou múltiplas fontes informadas sobre a ligação de quinta-feira, que disseram que Xi não aceitou a oferta de Biden e, ao invés disso, insistiu que os EUA adotassem um tom menos estridente em relação à China.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido por comentários.

No entanto, uma fonte que estava entre os que foram informados sobre a teleconferência entre Biden e Xi, que durou 90 minutos, confirmou que a informação era precisa.

"Aparentemente, Xi insinuou que o tom e a atmosfera da relação precisa ser melhorada primeiro", disse a fonte.

A embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido por comentários.

O Financial Times citou uma de suas fontes que disse que Biden levantou a ideia da cúpula com uma das várias possibilidades para um engajamento presencial com Xi, e que ele não esperava uma resposta imediata.

O jornal também citou uma autoridade norte-americana que disse que, embora Xi não tenha aceitado a ideia da cúpula, a Casa Branca acredita que isso seja em parte por conta de preocupações com a Covid-19.