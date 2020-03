Biden freia Sanders e vence primária da Carolina do Sul

Joe Biden obteve uma vitória convincente nas primárias democratas da Carolina do Sul neste sábado encerrando a sequência de vitórias do rival progressivo Bernie Sanders edit

A reportagem da Associate Press News destaca que "a vitória ocorreu em um momento crucial na candidatura de Biden em 2020, quando ele se recuperou das performances abaixo do esperado nos três primeiros concursos e seguiu para a "Super Terça-Feira", quando eleitores de 14 estados compareceram às urnas e cerca de um terço dos delegados precisavam vencer. a indicação democrata está em jogo."

A matéria ainda informa que "Biden espera que a vitória na Carolina do Sul seja suficiente para estabelecê-lo como uma alternativa clara a Sanders, já que a corrida muda rapidamente em todo o país. No caminho de Biden, além de Sanders, está o ex-prefeito de Nova York Mike Bloomberg, um dos homens mais ricos do mundo, que gastou mais de meio bilhão de dólares cortejando eleitores em dezenas de estados ainda por votar."