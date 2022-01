Biden impõe sanções ligadas ao programa de armamento norte-coreano

Apoie o 247

Sputnik - O governo de Joe Biden impôs nesta quarta-feira (12) suas primeiras sanções aos programas de armamento da Coreia do Norte, na sequência de uma série de lançamentos de mísseis por Pyongyang.

As sanções visam seis cidadãos norte-coreanos, um russo e uma empresa russa que, segundo Washington, foram responsáveis pela aquisição de bens para os programas a partir da Rússia e da China.

O Departamento de Tesouro norte-americano disse que os passos se destinam tanto a impedir o avanço dos programas militares da Coreia do Norte como a conter as tentativas de disseminar tecnologias de armas.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, afirmou que os Estados Unidos permanecem no entanto comprometidos com a continuação da diplomacia com Pyongyang. "O que nós temos visto nos últimos dias [...] apenas reafirma nossa convicção de que, se quisermos fazer progressos, teremos de nos empenhar nesse diálogo", disse ele durante o briefing.

