Biden joga a toalha e admite que sanções dos EUA contra Nord Stream 2 seriam "contraproducentes"

Sputnik - Nesta terça-feira (25), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a repórteres que as sanções dos EUA contra a empresa Nord Stream 2 AG, que gere a construção do gasoduto, seriam contraproducentes para as relações europeias.

A declaração foi dada por Biden em Washington, antes de uma viagem do presidente norte-americano, conforme publicou a agência Reuters.

"[O Nord Stream 2] está quase concluído, [...] e não é como se eu pudesse permitir que a Alemanha faça algo ou não [...]. Seguir em frente e impor sanções agora seria, eu acho, contraproducente em termos de nossas relações europeias", disse Biden. "Eles sabem como eu me sinto", acrescentou o presidente norte-americano.

Biden ressaltou que as sanções dos EUA contra a Nord Stream 2 AG não fariam nada para impedir o projeto porque ele está quase pronto.

O governo dos EUA anunciou na semana passada que desistiria das sanções contra a Nord Stream 2 AG, com sede na Suíça, e seu presidente-executivo, Matthias Warnig. O governo da Alemanha, que no passado condenou as tentativas de Washington de interromper a construção do gasoduto, saudou a medida.

Apesar disso, na sexta-feira (21), o governo dos EUA emitiu sanções contra 13 navios russos e três entidades ligadas à construção do oleoduto Nord Stream 2.

O projeto liderado pela Rússia está mais de 90% concluído. O Nord Stream 2 é um gasoduto duplo de cerca de 1,2 mil quilômetros que transportará gás da Rússia diretamente para a Alemanha sob o mar Báltico, passando pelas águas territoriais da Dinamarca, Finlândia e Suécia.

