Biden lamenta morte de Elizabeth II: 'aprofundou aliança entre Reino Unido e EUA'

Biden publicou no site da Casa Branca e em suas redes sociais uma declaração conjunta assinada com a primeira-dama dos EUA, Jill Biden edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quinta-feira (8), diversas lideranças dos Estados Unidos oferecem condolências à família da Rainha Elizabeth II e ao povo do Reino Unido devido ao falecimento da monarca. O presidente norte-americano, Joe Biden, determinou que as bandeiras da Casa Branca fossem hasteadas a meio-mastro.

Biden publicou no site da Casa Branca e em suas redes sociais uma declaração conjunta assinada com a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, na qual lamenta o falecimento da rainha britânica e exalta o papel da monarca como Chefe de Estado.

"A rainha Elizabeth II foi uma mulher de Estado de dignidade e firmeza ímpares que aprofundou a fundamental aliança entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Ela ajudou a tornar nossa relação especial", diz a declaração.

Em proclamação publicada pelo governo norte-americano, Biden ordenou que bandeira do país seja hasteada a meio-mastro em todos os prédios públicos, incluindo postos militares e estações navais.

"Como forma de respeito à memória da rainha Elizabeth II, pela autoridade em mim investida como presidente dos Estados Unidos de acordo com a Constituição e as leis dos EUA, ordeno que a bandeira dos EUA seja hasteada a meio-mastro na Casa Branca e em todos os prédios e terrenos públicos, e em todos os postos militares e estações navais", diz a declaração.

Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre comentou a morte da rainha britânica durante um briefing após ser questionada por repórteres. "Nossos corações e nossos pensamentos estão com os membros da família da rainha e com o povo do Reino Unido", disse.

A morte de Elizabeth II foi anunciada pela Coroa Britânica mais cedo, nesta quinta-feira (8). Segundo a declaração, a rainha morreu de forma pacífica, aos 96 anos. O príncipe Charles já é tratado como rei Charles III pela família real britânica, mas sua ascensão ao cargo só será oficializada na sexta-feira (9).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.