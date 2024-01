Biden manda diretor da CIA discutir liberação de reféns em Gaza com premiê do Catar, chefes do Mossad e da inteligência egípcia

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá enviar o diretor da CIA (Central de Inteligência dos EUA), William Burns, para a Europa nos próximos dias para realizar conversações de alto nível visando libertar os reféns israelenses que estão em poder de grupos palestinos desde a escalada do conflito entre Israel-Palestina, no dia 7 de outubro do ano passado. Citando o Washington Post, o jornal Times of Israel destaca que Israel teria proposto um cessar-fogo de dois meses em troca da libertação dos reféns.

Ainda conforme a reportagem, Burns se reunirá com os chefes de inteligência israelense e egípcio, David Barnea e Abbas Kamel, respectivamente. Além disso, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, também participará das discussões.

Brett McGurk, principal conselheiro do presidente dos EUA para o Oriente Médio, para o Oriente Médio, esteve recentemente no Qatar e no Egito para abordar a mesma questão. Questionado sobre o assunto, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que Burns “esteve… envolvido em nos ajudar com o acordo de reféns que estava em vigor e em tentar nos ajudar a buscar outro”.

