Biden: nada sugere que objetos abatidos recentemente estejam ligados a espionagem chinesa

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu um discurso nesta quinta-feira (16) sobre os episódios recentes de objetos voadores não identificados que foram detectados e abatidos por Washington.

No fim de semana, os militares dos EUA derrubaram três objetos não tripulados no espaço aéreo estadunidense.

Em sua fala, Biden assegurou que nada sugere que objetos abatidos recentemente estejam ligados a espionagem chinesa. Segundo ele, os objetos provavelmente eram vinculados a empresas privadas.

"Ainda não sabemos exatamente o que eram esses três objetos. Mas nada no momento sugere que eles estejam relacionados ao programa de balões espiões da China ou que sejam veículos de vigilância de qualquer outro país. A avaliação atual da comunidade de inteligência é que esses três objetos provavelmente eram balões ligados a empresas privadas, instituições de recreação ou pesquisa, estudando o clima ou conduzindo outras pesquisas científicas", disse Biden em um comunicado.

Ao mesmo tempo, Biden disse que os EUA derrubarão qualquer objeto que represente uma ameaça à segurança dos estadunidenses e atualizarão as regras para o lançamento de objetos não tripulados no espaço aéreo.



"Se algum objeto apresentar uma ameaça à segurança do povo estadunidense, eu o derrubarei", disse Biden. “Atualizaremos as regras e regulamentos para o lançamento e manutenção de objetos não tripulados nos céus dos Estados Unidos da América”.

O Pentágono acusa a China de ter lançado um 'balão espião' sobre o território estadunidense. A China negou fortemente as acusações do Pentágono, afirmando que o balão abatido no dia 4 deste mês tinha fins estritamente meteorológicos. Pequim acusou os EUA de lançarem balões sobre as regiões críticas de Xinjiang e Tibete. (Com Sputnik).

