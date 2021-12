Biden não confirma encontro com Putin em 10 de janeiro

Joe Biden, não confirmou se vai se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, no dia 10 de janeiro, quando perguntado sobre o tema nesta terça-feira (28) edit

Sputnik - Em meio a um impasse sobre a situação na Ucrânia, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca informou à agência AFP que as negociações bilaterais entre EUA e Rússia haviam sido agendadas para esta data.

Questionado sobre a reunião, Biden disse a repórteres apenas "veremos".

Nesta terça-feira (28), o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que as datas "estão sendo consideradas, mas não há um acordo final".

Se ocorrer, a reunião marcará uma abertura de diálogo entre os países sobre a crise na Ucrânia. Além disso, as negociações também visariam restaurar e recuperar acordos de armas nucleares entre as duas superpotências da época da Guerra Fria, alguns dos quais foram cancelados pelo antecessor de Biden, Donald Trump.

Tropas russas posicionadas no sul da Rússia têm gerado alarde no Ocidente. Segundo Kiev, as posições militares são um indício de uma possível invasão ao território da Ucrânia.

Moscou afirma que tem direito de movimentar suas tropas dentro de suas próprias fronteiras e que elas não representam uma ameaça à Ucrânia.

Em encontro virtual entre Biden e Putin, no início deste mês, o presidente norte-americano ameaçou anunciar sanções severas se as tropas russas cruzassem a fronteira Oeste.

Já Putin argumentou que a Rússia não pode tolerar a expansão da OTAN rumo ao Leste e o posicionamento de armas ofensivas na Ucrânia próximas à fronteira.