Biden não vai impedir a China de se tornar a maior economia, afirma diplomata cingapurense Kishore Mahbubani

247 - O diplomata cingapurense Kishore Mahbubani afirmou que apesar dos ataques contra a China, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não vai impedir o país asiático de se tornar a maior economia do mundo. “O que a administração Biden está tentando realizar? Impedir a China de se tornar a maior economia? Não vai acontecer”, disse Mahbubani ao jornal Valor Econômico. “O próprio Biden tem dito que a China não vai se tornar a número um sob a guarda dele. Se ele ficar quatro anos, talvez não, mas se for reeleito, é bem possível que aconteça, sim”, avaliou.

Para ele, o Brasil não pode permanecer à margem dos novos desafios mundiais, o que inclui a pandemia de Covid-19.” Eu recomendaria ao Brasil não ser passivo. Não esperar até ser posto sob pressão para escolher lados. O que um país em desenvolvimento deve fazer é dizer a ambos os países: temos coisas mais importantes para resolver agora, estamos lutando contra a covid-19, contra a pobreza, contra a mudança climática. Se vocês querem competir por hegemonia, não nos envolvam. Essa é a mensagem que o governo Biden está ouvindo, certamente, do Sudeste Asiático” disse.

“ Os dez países da Asean, cuja população somada dá 650 milhões, e que superaram a Europa e os EUA como principal parceiro comercial da China, sempre deixaram claro, mas sempre diplomaticamente, que não se envolveriam nessa competição. Querem ter boas relações com os EUA e com a China. E até certo ponto o governo Biden está entendendo o recado. Esse é um incentivo para países grandes e importantes, como o Brasil, se pronunciarem logo”, completou.

