Biden nomeia equipe de comunicação composta só por mulheres

Pela primeira vez na história, Casa Branca terá, sob Joe Biden, uma equipe de comunicação composta só por mulheres. Dentre as sete nomeadas, uma é latina e duas, negras edit

247 - O presidente eleito dos EUA, Joe Biden (Democrata), e a vice-presidente, Kamala Harris, anunciaram neste domingo (29) a equipe comunicação na Casa Branca. Pela primeira vez na história, a comunicação da Presidência dos EUA estará a cargo exclusivamente de mulheres. O governo de transição de Joe Biden possui também diversos funcionários LGBT no alto escalão.

Os principais cargos, direção de comunicação e a secretaria de imprensa, também serão chefiados por mulheres. Entre as nomeadas, há uma profissional de origem latina, Pili Tobar, vice-diretora de comunicações da Casa Branca e duas negras: Karine Jean-Pierre, Subsecretária Adjunta Sênior de Imprensa, e Symone Sanders, conselheira sênior e porta-voz da vice-presidente.

“Essas mulheres diversificadas, experientes e talentosas demonstram o compromisso contínuo do presidente eleito Biden em construir uma administração que se pareça com a América”, diz a declaração publicada no site da equipe de transição Biden-Harris.

A equipe nomeada por Biden e Harris é composta por: Kate Bedingfield, Diretora de Comunicações da Casa Branca; Pili Tobar, vice-diretora de comunicações da Casa Branca; Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca; Karine Jean-Pierre, Subsecretária Adjunta Sênior de Imprensa; Ashley Etienne, vice-presidente e diretora de comunicações; Symone Sanders, conselheira sênior e porta-voz da vice-presidente; Elizabeth E. Alexander, diretora de comunicações da primeira-dama.

