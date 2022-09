Biden nomeia primeira mulher como embaixadora dos EUA na Rússia

Lynne Tracy fala russo, já trabalhou em Moscou entre 2014 e 2017 e integra a equipe do Departamento de Estado, que chefia a missão diplomática na Armênia edit

Sputnik Brasil - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou Lynne Tracy, membro da equipe do Departamento de Estado, que chefia a missão diplomática na Armênia, para o cargo de embaixadora na Rússia, informou a Casa Branca, nesta terça-feira (20).

Os embaixadores propostos pelo presidente norte-americano são aprovados pelo Senado com audiências públicas e devem ser acordados com o país anfitrião.

Tracy será a primeira mulher na história a ocupar esta posição. Ela fala russo e já trabalhou em Moscou, entre 2014 e 2017, atuando como vice-chefe da missão diplomática.

Entre 2012 e 2014, Tracy foi subsecretária-adjunta de Estado para a Ásia Central e, de 2010 a 2011, atuou como vice-chefe da embaixada norte-americana no Turcomenistão.

Por seu trabalho no consulado dos EUA em Peshawar, no Paquistão, Tracy recebeu um prêmio departamental "por heroísmo". Suas outras missões no exterior incluíram o Cazaquistão, o Quirguistão e Afeganistão.

Recentemente, o ex-embaixador John Sullivan terminou antes do previsto sua missão após um período de quase três anos. Ele se afastou do cargo depois que sua esposa ficou gravemente doente e faleceu.

O ex-embaixador foi indicado em dezembro de 2019 e concordou em permanecer no posto mesmo após a saída do ex-presidente dos EUA Donald Trump da presidência.

Após encerrar sua missão, o Departamento de Estado afirmou que Sullivan vinha administrando "uma das relações bilaterais mais críticas do mundo em tempos sem precedentes" e que, "em momentos como este, é fundamental que os contatos diplomáticos entre Washington e Moscou continuem a administrar as tensões".

