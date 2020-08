Biden oficialmente designado candidato para derrotar Trump em 2020

247 - Joe Biden foi confirmado oficialmente como candidato democrata à Casa Branca na noite desta terça-feira (18), na convenção virtual do partido. A oficialização da vitória de Biden, que conquistou 3.558 votos dos delegados democratas, foi meramente protocolar, visto que, desde abril, quando Bernie Sanders desistiu da corrida, o ex-vice de Barack Obama era o único a pleitear a vaga de adversário de Donald de Trump na eleição de novembro. Ele é o favorito para as eleições de novembro. Pesquisa do Washington Post e da ABC News divulgada nesta segunda aponta Biden com 53% das intenções de voto entre os eleitores registrados, enquanto Trump tem 41%.

A segunda noite da Convenção Nacional Democrata tratou de temas de segurança nacional, responsabilidade presidencial e continuidade entre a velha e a nova geração do partido. Como na noite de estreia na segunda-feira, a convenção assumiu a forma de uma espécie de programa de variedades político. Apresentado pela atriz Tracee Ellis Ross, o programa pulou entre homenagens gravadas de luminares políticos, depoimentos pessoais de ativistas e eleitores e apresentações musicais e entretenimento, informam os jornalistas Alexander Burns e Jonathan Martin, do New York Times.

Biden agradeceu "do fundo do coração" mas guardou seu discurso para a quinta-feira (20), última noite da convenção democrata que, em razão da pandemia, tem sido realizada pela primeira vez de maneira virtual.

Barack Obama e Kamala Harris, a candidata a vice de Biden, defenderam a formação de uma ampla aliança anti-Trump, unindo desde os mais progressistas, que foram às ruas contra o racismo e a violência policial, até setores do Partido Republicanos que se opõem a Trump.

