Biden pede ao Congresso isenção de impostos sobre gasolina para reduzir preços recordes na bomba

WASHINGTON, (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira uma suspensão de três meses do imposto federal sobre a gasolina para combater os preços recordes, mas a oposição de parlamentares de seu próprio partido sugere que o pedido pode nunca ser atendido.

As famílias americanas que pagam muito mais pela gasolina merecem algum alívio financeiro, disse Biden ao pressionar o Congresso a agir, comentando que a suspensão do imposto de 18,4 centavos por galão não foi suficiente.

"Entendo perfeitamente que uma isenção de impostos sobre o gás por si só não resolverá o problema, mas proporcionará às famílias algum alívio imediato, apenas um pouco de espaço para respirar, enquanto continuamos trabalhando para reduzir os preços a longo prazo", disse Biden.

O presidente também pediu aos estados que suspendam temporariamente os impostos estaduais sobre combustíveis, que geralmente são mais altos que as taxas federais.

Ele também está pedindo às grandes empresas petrolíferas que sugiram ideias sobre como recuperar a capacidade de refino ociosa quando se reunirem com a secretária de Energia, Jennifer Granholm, na quinta-feira.

Biden e seus assessores enfrentam uma pressão crescente para agir, já que os preços recordes da gasolina e a inflação geral pesam nos índices de opinião do presidente e colocam em dúvida as chances dos democratas de manter o poder no Congresso nas eleições de 8 de novembro.

O governo diz que as principais causas dos preços altos são o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro e as empresas petrolíferas colhendo lucros altíssimos à medida que a demanda por gasolina aumenta com o pior da pandemia de COVID-19 aparentemente encerrado. As companhias de petróleo reclamam que o governo de Biden está difamando injustamente a indústria.

É improvável que uma isenção de impostos sobre o gás reduza as taxas gerais de inflação, disseram alguns economistas, e pode ameaçar minar as metas de energia limpa e infraestrutura de Biden.

Uma suspensão do imposto federal de 18,4 centavos por galão sobre gasolina e de 24,4 centavos de imposto sobre diesel exigiria ação do Congresso.

DELEGADORES OPOSTOS

Os legisladores de ambos os partidos manifestaram resistência à suspensão do imposto. Alguns democratas, incluindo a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, temem que as empresas petrolíferas e os varejistas possam embolsar grande parte das economias.

"Veremos onde está o consenso sobre o caminho a seguir para a proposta do presidente na Câmara e no Senado", disse Pelosi em uma declaração incomumente morna sobre uma ação da Casa Branca.

Peter DeFazio, um democrata que preside o Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara, disse que uma isenção de impostos federais sobre o gás forneceria "alívio minúsculo" e esgotaria os fundos de infraestrutura necessários.

O secretário de Energia Granholm disse a repórteres que "a conversa está em andamento" com o Capitólio.

Ela disse que usaria uma reunião com as companhias de petróleo na quinta-feira para pressioná-los por respostas sobre o que pode ser feito para aumentar a oferta e reduzir o custo da gasolina, bem como para "garantir que eles passariam" a economia de impostos sobre o gás aos consumidores .

Biden pediu ao Congresso que suspendesse o imposto sobre combustíveis até setembro para aliviar os preços durante a temporada de verão nos Estados Unidos. A medida custará ao Highway Trust Fund cerca de US$ 10 bilhões em receita perdida, mas pode ser compensada por outras áreas de um orçamento, à medida que as receitas fiscais crescem e os déficits diminuem emergindo da pandemia.

Alguns estados, como Nova York e Connecticut, já suspenderam os impostos estaduais sobre combustíveis, enquanto outros lançaram ideias como descontos ao consumidor e alívio direto.

As refinarias estão lutando para atender à demanda global por diesel e gasolina, exacerbando os altos preços e agravando a escassez.

“Pausar o imposto federal sobre o gás certamente proporcionará alívio de curto prazo para os motoristas dos EUA, mas não resolverá a raiz do problema – o desequilíbrio na oferta e demanda por produtos petrolíferos”, um porta-voz da indústria americana de fabricantes de combustíveis e petroquímicos grupo disse.

Políticas de longo prazo ainda são necessárias para impulsionar a produção de energia dos EUA, disse.

Os preços nas bombas dos EUA estão em média perto de US$ 5 o galão, uma vez que a crescente demanda por combustíveis para motores coincide com a perda de cerca de 1 milhão de barris por dia de capacidade de processamento. Nos últimos três anos, muitas fábricas foram fechadas quando a demanda por combustível caiu no auge da pandemia.

Biden disse que entende a política em torno dos republicanos aproveitarem os altos preços da gasolina antes das eleições, mas perguntou a seus rivais se eles prefeririam não apoiar a Ucrânia.

"Então, para todos aqueles republicanos no Congresso me criticando hoje pelos altos preços do gás nos Estados Unidos: você está dizendo que estávamos errados em apoiar a Ucrânia? Você está dizendo que estávamos errados em enfrentar Putin? os preços do gás nos Estados Unidos e o punho de ferro de Putin na Europa? Não acredito nisso", disse Biden.

