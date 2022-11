Apoie o 247

Sputnik Brasil - A administração de Joe Biden, presidente dos EUA, pediu ao Congresso mais de US$ 37 bilhões (R$ 197,34 bilhões) em assistência adicional à Ucrânia.

"O presidente Joe Biden está pedindo ao Congresso que forneça mais de US$ 37 bilhões [R$ 197,34 bilhões] em assistência de emergência à Ucrânia", informou a agência Associated Press nesta terça-feira (15).

A expectativa é que o pedido seja aprovado pela atual composição do Congresso, cujas casas são dominadas pelos democratas, do partido de Biden.

Em outubro, a mídia dos EUA informou que um pacote de ajuda de US$ 50 bilhões (R$ 266,68 bilhões) à Ucrânia estava sendo considerado para aprovação no fim do ano devido a preocupações de que uma Câmara controlada por republicanos pudesse estar menos disposta a fornecer assistência à Ucrânia.

O Congresso dos EUA já aprovou repasses de dezenas de bilhões de dólares em segurança e ajudas econômica e humanitária à Ucrânia desde o início da operação militar especial da Rússia.

Um novo pacote de assistência de segurança dos EUA à Ucrânia, totalizando US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões), foi autorizado na última quinta-feira (10). A nova remessa de ajuda militar norte-americana inclui sistemas de defesa aérea e rodadas de artilharia, segundo anunciou Sabrina Singh, vice-secretária de imprensa da Casa Branca.

O novo pacote inclui mísseis para sistemas de defesa aérea Hawk; quatro sistemas de defesa aérea Avenger; 192 mísseis Stinger; munição adicional para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars, na sigla em inglês); 21 mil munições de artilharia de 155 mm; 500 munições de artilharia de 155 mm guiadas com precisão; e 100 Veículos Automóveis Multifunção de Alta Mobilidade (HMMWV, na sigla em inglês), bem como equipamentos de demolição para remoção de obstáculos e equipamentos de proteção contra clima frio, acrescentou Singh.

Após o início da operação especial russa para libertar Donbass dos nacionalistas ucranianos, os Estados Unidos e a União Europeia alocaram bilhões de dólares em armas às Forças Armadas da Ucrânia.

Moscou observou repetidamente que o Ocidente está tentando prolongar o conflito na Ucrânia. O Ministério da Defesa enfatizou que os armazéns com munição estrangeira se tornariam alvos legítimos da Força Aeroespacial russa.

