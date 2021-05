Biden pede que Congresso tome medidas contra 'epidemia' de armas após nova chacina nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso ações para acabar com a epidemia de violência armada no país após um novo tiroteio em massa na Califórnia edit

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso ações para acabar com a epidemia de violência armada no país após um novo tiroteio em massa na Califórnia.

"A vice-presidente [Kamala] Harris e eu fomos informados sobre a horrível tragédia que ocorreu esta manhã em San Jose, onde um atirador solitário matou pelo menos oito pessoas e feriu várias outras em um pátio ferroviário do condado", disse o chefe de Estado norte-americano. "Mais uma vez, exorto o Congresso a agir imediatamente e atender ao apelo do povo americano, incluindo a grande maioria dos proprietários de armas, para ajudar a acabar com esta epidemia de violência armada na América".

O presidente ordenou que as bandeiras em instalações federais dos EUA fossem baixadas a meio mastro em homenagem às vítimas do tiroteio em massa desta quarta-feira (26), que deixou nove pessoas mortas, incluindo o atirador.

Nesta manhã, um homem armado matou oito pessoas em uma instalação da Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara (VTA), onde o atirador e as vítimas trabalhavam, de acordo com o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Clara. Os policiais não trocaram tiros com o atirador e presumem que ele tenha morrido em decorrência de um ferimento autoinfligido por arma de fogo.

