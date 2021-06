Biden pretende comprar 500 milhões de doses de vacina da Pfizer para doar a outros países

Anúncio deve ser feito pelo presidente dos Estados Unidos em reunião do G7, no Reino Unido, nos próximos dias edit

Sputnik - O governo Biden deve anunciar em reunião do G7, no Reino Unido, nos próximos dias, a compra de 500 milhões de doses da vacina contra da Pfizer para doar ao mundo, segundo o The Washington Post.

O presidente Biden deve anunciar o plano de doação de vacinas da Pfizer na reunião do G7 no Reino Unido, ainda nesta semana, em meio a pedidos crescentes para que os EUA e outros países ricos desempenhem um papel mais substancial no aumento do fornecimento global de vacina contra o coronavírus.

Biden revelou a estratégia nesta quarta-feira (9), ao The Washington Post, ao embarcar no avião da presidência dos EUA rumo à Europa. A Casa Branca não quis comentar e a também Pfizer não se pronunciou.

A administração Biden anunciou anteriormente que iria compartilhar pelo menos 80 milhões de doses de vacinas com o mundo até o final de junho. Na semana passada, a Casa Branca detalhou planos de como alocaria 25 milhões de doses, com cerca de 19 milhões delas sendo compartilhadas com a COVAX, apoiada pela Organização Mundial de Saúde.

Aproximadamente seis milhões de injeções seriam compartilhadas diretamente com países que experimentam surtos graves de coronavírus, incluindo a Índia. A questão de como acabar com a pandemia deve estar em destaque na reunião do G7 entre os dias 11 e 13 de junho.

Os democratas do Congresso e alguns defensores da saúde têm pedido que o governo faça mais. Ao mesmo tempo, a decisão surpresa de Biden de apoiar uma proposta de renúncia à proteção de patentes para vacinas contra o coronavírus enfrentou forte resistência da União Europeia.

As perguntas sobre como proceder se intensificaram nas últimas semanas, à medida que os casos nos EUA diminuíram e as infecções aumentaram em alguns países em desenvolvimento sem o fornecimento adequado de vacinas, levando a novas acusações de "apartheid de vacinas".

As diferenças são grandes, mais da metade das populações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha receberam pelo menos uma dose, em comparação com menos de 2% das pessoas na África.

Algumas nações ricas anunciaram planos de doar doses excedentes e expressaram apoio à ideia de aumentar a oferta global, mas os detalhes sobre quando e como proceder são escassos.

A COVAX anunciou que pretende entregar dois bilhões de doses até o final do ano, com o objetivo de vacinar 20% das populações de países necessitados, mas pode não atingir essa meta. A iniciativa foi prejudicada por déficits de financiamento e uma severa crise de oferta exacerbada pela crise na Índia, levando a atrasos potencialmente fatais. Até o momento, a COVAX entregou 81 milhões de doses para 129 países.

