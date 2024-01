Biden pretende conseguir liberação de reféns na Faixa de Gaza em cooperação com o Catar e o Egito

Apoie o 247

TASS - O presidente dos EUA, Joe Biden, em estreita interação com a liderança do Catar, Egito e Israel, pretende garantir a liberdade de reféns em poder do Hamas, diz um comunicado publicado pelo Serviço de Imprensa da Casa Branca.

Segundo Biden, o Hamas mantém mais de 100 reféns, incluindo seis cidadãos dos EUA na Faixa de Gaza. O presidente americano garantiu que ele e seus assessores "trabalharam sem parar para tentar garantir sua liberdade". "O secretário Blinken estava de volta à região na semana passada, buscando um caminho para um acordo para libertar todos os que ainda estão sendo mantidos. Estou ansioso para manter contato próximo com meus colegas no Catar, Egito e Israel para devolver todos os reféns a suas famílias", acrescentou Biden. Ele garantiu que os EUA e seus parceiros "não desistiram" de seus esforços nesse sentido.

