Biden pretende manter uma conversa telefônica com presidente da Ucrânia neste domingo

Segundo a Casa Branca, Joe Biden e Vladimir Zelensky vão discutir sobre crise militar com a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja falar ao telefone com seu colega ucraniano Vladimir Zelensky no domingo, 2 de janeiro, disse um funcionário da Casa Branca a repórteres na sexta-feira, informa a Tass.

"O presidente Biden planeja falar por telefone com o presidente Zelensky da Ucrânia no domingo para reafirmar o apoio dos EUA à soberania e integridade territorial da Ucrânia, discutir o aumento da presença militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia e revisar os preparativos para os próximos compromissos diplomáticos para ajudar a reduzir a situação na região ", disse o funcionário citado pela piscina de imprensa da Casa Branca

Em 30 de dezembro, Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, conversaram por telefone. A conversa durou 50 minutos. O assessor presidencial russo Yury Ushakov disse a repórteres que o Kremlin está satisfeito com as negociações entre os dois líderes, considerando-as construtivas. Segundo ele, o tema principal da conversa foram as próximas negociações sobre garantias de segurança e os líderes concordaram em manter o andamento sob controle pessoal e manter contatos telefônicos.

PUBLICIDADE

Em 10 de janeiro, Genebra sediará conversações russo-americanas sobre garantias de segurança. Além disso, uma reunião do Conselho Rússia-Otan terá lugar em 12 de janeiro e as conversações entre representantes da Federação Russa e da OSCE terão lugar em 13 de janeiro.

Em 17 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou um projeto de acordo sobre garantias de segurança entre a Rússia e os Estados Unidos e um projeto de acordo para garantir a segurança da Rússia e dos países membros da OTAN. Os documentos foram entregues à secretária de Estado adjunta dos EUA, Karen Donfried, em 15 de dezembro.

PUBLICIDADE