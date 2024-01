Biden pretende qualificar houthis como "terroristas globais"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters – O governo Biden deve anunciar planos para classificar novamente os rebeldes houthis como terroristas globais especialmente designados, disse uma autoridade dos EUA à Reuters.

Os militares dos EUA realizaram uma série de ataques no Iêmen em uma parte do país controlada pelos houthis, em resposta aos ataques do grupo rebelde que afetaram o transporte marítimo no Mar Vermelho.

continua após o anúncio

O grupo Houthi, aliado do Irã, ameaçou expandir seus ataques para incluir navios dos EUA em resposta aos ataques norte-americanos e britânicos em suas instalações no Iêmen.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, chamou as forças houthis do Iêmen de grupo "terrorista", depois que aviões de guerra, navios e submarinos norte-americanos e britânicos lançaram dezenas de ataques aéreos no Iêmen.

continua após o anúncio

O movimento do grupo Houthi ameaçou com uma "resposta forte e eficaz".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: