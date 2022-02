Biden promete medidas contra a Rússia após anúncio de operação em Donbass

Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que fará um discurso à nação detalhando as ações que pretende tomar contra Moscou.

"Na quinta-feira, 24, vou me encontrar com meus colegas do G7 pela manhã e depois falar com o povo norte-americano para anunciar as consequências que os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros vão impor à Rússia por esse ato desnecessário de agressão contra a Ucrânia e a paz e a segurança globais", disse Biden em comunicado publicado pela Casa Branca.

Biden também afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, escolheu uma guerra premeditada.

"O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano", disse.

