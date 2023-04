Biden prometerá medidas para dissuadir ataques nucleares contra a Coreia do Sul, dizem autoridades

“Deixamos muito claro que nosso compromisso com aquela dissuasão nuclear permanece e é sólido como ferro para a Coreia do Sul”, disse a autoridade, que não quis ser identificada edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Em uma cúpula na próxima semana com o líder sul-coreano, Yoon Suk Yeol, o presidente norte-americano, Joe Biden, prometerá medidas “substanciais” para sublinhar o comprometimento dos EUA para dissuadir ataques nucleares da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, disse uma autoridade norte-americana nesta sexta-feira (21).

“Estamos trabalhando de maneira extraordinária e intensa com os sul-coreanos para tomar os passos necessários para reforçar a opinião pública e a realidade dos nossos compromissos”, disse a autoridade à Reuters, às vésperas da cúpula de Yoon com Biden na próxima quarta-feira.

A autoridade disse que um dos maiores feitos dos EUA é o fato de vários países do Indo-Pacífico que poderiam ter desenvolvido armas nucleares terem optado por não fazê-lo, por causa da proteção do chamado guarda-chuva nuclear dos EUA.

“Deixamos muito claro que nosso compromisso com aquela dissuasão nuclear permanece e é sólido como ferro para a Coreia do Sul”, disse a autoridade, que não quis ser identificada.

“O presidente Biden... tomará medidas substanciais para sublinhar isso, para atualizá-lo, para deixar claro para todos que não há dúvidas do nosso compromisso de estar ao lado da Coreia do Sul, mesmo diante da provocação da Coreia do Norte, ameaças da Rússia e, francamente, ambições de um desenvolvimento nuclear por parte da China”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.