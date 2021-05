Biden provoca China com pedido de investigação sobre origem do coronavírus

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu, nesta 4ª feira (26) que as agências de inteligência norte-americanas “redobrem os esforços” para investigar a origem do coronavírus e solicitou um relatório com informações em 90 dias. “Como parte desse relatório, solicitei áreas de investigação adicional que podem ser necessárias, incluindo questões específicas para a China”, disse Biden.

O presidente estadunidense afirmou que, pouco tempo depois de ter se tornado presidente, pediu ao Conselheiro de Segurança Nacional que encarregasse a Comunidade de Inteligência de preparar um relatório sobre as origens da covid-19, incluindo se emergiu do contato humano com um animal infectado ou de um acidente de laboratório.

Segundo a declaração, os Estados Unidos “continuarão trabalhando com parceiros com ideias semelhantes em todo o mundo para pressionar a China a participar de uma investigação internacional completa, transparente e baseada em evidências e fornecer acesso a todos os dados e evidências relevantes”, informa o Poder 360.





