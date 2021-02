Biden recebe dossiê pedindo que EUA cortem relações com governo Bolsonaro

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democrata), recebeu um dossiê pedindo o fim de acordos, negociações e alianças com o governo de Jair Bolsonaro. Segundo a BBC, que teve acesso, o documento diz que a aliança do ex-presidente Donald Trump com Bolsonaro colocou o Brasil como parceiro não confiável “na luta pela proteção e expansão da democracia".

"A relação especialmente próxima entre os dois presidentes foi um fator central na legitimação de Bolsonaro e suas tendências autoritárias", diz o texto.

O dossiê defende que Biden acabe com importações de madeira, soja e carne do Brasil "a menos que se possa confirmar que as importações não estão vinculadas ao desmatamento ou abusos dos direitos humanos".

O documento com mais de 30 páginas foi escrito por professores universitários e acadêmicos norte-americanos e diretores de ONGs como Greenpeace, Amazon Watch, Friends of the Earth e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); e a iniciativa é da U.S. Network for Democracy in Brazil.

