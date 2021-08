Biden reconhece fracasso dos EUA no Afeganistão e cita China como "ameaça do futuro"

O presidente dos EUA afirmou que não havia "interesse nacional" em manter a presença militar no Afeganistão. Agora, ele pretende focar nas "ameaças do futuro", como a competição com a China edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu sua decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão. Para ele, não havia "interesse nacional" em manter a presença militar.

"Quando tomei posse, em janeiro, o Talibã controlava cerca de 50% do território afegão. Eu tinha duas escolhas: cumprir o combinado pela administração anterior ou enviar mais milhares de soldados americanos e ampliar a guerra. E qual seria nosso interesse nacional nisso? Era hora de terminar essa guerra, e eu assumo a responsabilidade pela decisão", disse, em discurso para marcar o fim do conflito de 20 anos, nesta terça-feira (31). "Eu não iria estender essa guerra eterna".

O democrata afirmou que, agora, pretende focar nas "ameaças do futuro", como a competição com a China. "A principal missão de um presidente não é proteger a América das ameaças de 2001, mas das ameaças de agora e do futuro", disse.

Evacuação

Biden classificou a evacuação de americanos do Afeganistão após a vitória do Talibã como um "sucesso extraordinário e histórico". Os EUA chegaram a enviar tropas a Cabul, capital do país, para auxiliar nos esforços, mas contaram também com o auxílio do próprio Talibã. Ao todo, 120 mil pessoas foram retiradas do país em poucas semanas.

