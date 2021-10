Biden se diz preocupado com mísseis hipersônicos chineses

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que está preocupado com os mísseis hipersônicos chineses, dias depois da divulgação de uma reportagem da mídia de que Pequim havia testado uma arma hipersônica com capacidade nuclear.

Questionado por repórteres enquanto embarcava no Air Force One para uma viagem à Pensilvânia se estava preocupado com os mísseis hipersônicos chineses, Biden disse: "Sim".

As armas hipersônicas viajam na atmosfera com velocidade mais de cinco vezes a velocidade do som, ou cerca de 6.200 km/h.

O Financial Times informou no fim de semana que a China testou uma arma em agosto que voou pelo espaço e circulou o globo antes de se dirigir a um alvo que errou. O Ministério das Relações Exteriores da China negou a informação.

O teste ocorreu enquanto os Estados Unidos e seus rivais globais aceleram o ritmo para construir armas hipersônicas --a próxima geração de armas que roubam dos adversários o tempo de reação e os mecanismos tradicionais de derrota.

"As armas hipersônicas são uma virada de jogo estratégica com o potencial perigoso de minar fundamentalmente a estabilidade estratégica como a conhecemos", disse o senador Angus King, do Maine, na segunda-feira, acrescentando que "os EUA não podem retardar este desenvolvimento ou permitir pontos cegos enquanto monitoramos o progresso de nossos concorrentes".

A Casa Branca levantou preocupações sobre a tecnologia de mísseis hipersônicos chineses por meio de "canais diplomáticos", disse a porta-voz Jen Psaki a repórteres nesta quarta-feira.

