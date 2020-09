Biden se encontra com família de homem baleado em Kenosha

Candidato do Partido Democrata se reuniu com parentes de Jacob Blake nesta quarta. Dois dias antes, Trump também esteve na cidade e sequer mencionou o caso edit

Revista Fórum - Nesta quarta-feira (2), o senador Joe Biden, candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, esteve na cidade de Kenosha, estado de Wisconsin, epicentro da nova onda de protestos antirrascistas no país, devido a um episódio ocorrido em 23 de agosto, quando dois policiais atacaram o cidadão negro Jacob Blake com sete tiros pelas costas.

Em sua visita, Biden se encontrou com a família de Blake, que se encontra internado desde então – que tem melhorado seu estado desde então, mas ainda corre risco de vida, e já sofreu a perda do movimento das pernas, segundo os médicos. O candidato expressou seu compromisso de realizar uma reforma nos departamentos de polícia em todo o país, e mudar protocolos considerados racistas pelos movimentos em defesa dos direitos civis da comunidade negra.

A passagem de Biden por Kenosha ocorre exatos dois dias depois da realizada por seu adversário neste pleito, o presidente Donald Trump, representante do Partido Republicano. Diferente do democrata, o candidato à reeleição não teve a preocupação sequer de mencionar o caso de Blake, e menos ainda de se reunir com sua família.

