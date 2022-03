Biden sobe tom de hostilidade contra Putin: "ditador assassino" e "bandido"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a criticar duramente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, 17. Desta vez, o norte-americano chamou o russo de “ditador assassino” e “bandido”. Ontem, 16, Biden chamou Putin de "criminoso de guerra", o que o Kremlin descreveu como uma “retórica inaceitável e imperdoável”.

>>> Kremlin rebate Biden e diz que fala sobre Putin ser "criminoso de guerra" é “inaceitável”

Biden disse que não está vendo a Rússia tomar ações para diminuir os ataques. “Putin quer a devastação da Ucrânia. Ele está bombardeando hospitais, escolas… É muito triste. Os russos estavam mantendo pacientes e médicos reféns em Mariupol”, lamentou o chefe da Casa Branca, conforme o Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden não apresentou evidências para sustentar as alegações. Um dos objetivos declarados da operação militar russa na Ucrânia é "desnazificar" o país do Leste Europeu, que tem neonazistas no seu Exército.

Durante participação em evento comemorativo do Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, Biden disse ainda que “Putin promove uma guerra imoral”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Blinken reforça

Nesta quinta, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken reforçou as alegações de Biden. Segundo informações da CNN Brasil, Blinken, em pronunciamento, disse que concorda que Putin seja um "criminoso de guerra".

“Eles intensificaram seus bombardeios com o objetivo de quebrar a vontade do povo. Ontem, o presidente Biden disse que, em sua opinião, crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia. Pessoalmente, eu concordo. Com a destruição das últimas três semanas, acho difícil concluir que os russos estão fazendo o contrário. As consequências da guerra de Moscou estão sendo sentidas em todo o mundo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: