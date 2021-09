Biden tenta afastar críticas sobre saída dos EUA do Afeganistão

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu nesta terça-feira (31) a responsabilidade pela tumultuada saída das forças norte-americanas do Afeganistão, afirmando que era a melhor opção disponível, após um importante rival republicano descrever o episódio como uma ferida autoinfligida que tornou os EUA menos seguros.

Mais cedo durante o dia, o Taliban celebrou sua vitória sobre os norte-americanos, disparando tiros para o ar, desfilando caixões revestidos com bandeiras da Otan e dos Estados Unidos e aplicando suas próprias regras após a retirada das últimas tropas estrangeiras do Afeganistão.

Em sua primeira declaração após a saída, Biden disse que 90% dos norte-americanos que queriam sair conseguiram, e que Washington tinha poder de negociação sobre os militantes islâmicos para garantir que outros 100 ou 200 consigam deixar o país se quiserem.

"Eu assumo a responsabilidade", disse, acrescentando que os Estados Unidos estão longe de encerrarem seu envolvimento com o a Afeganistão, e especialmente com os combatentes do Estado Islâmico no país.

O Taliban agora controla uma porção ainda maior de território do que controlava antes de ser removido do poder na mais longa guerra travada pelos Estado Unidos, que tirou as vidas de quase 2.500 militares norte-americanos e de cerca de 240 mil afegãos, custando por volta de 2 trilhões de dólares.

Mais de 123 mil pessoas foram retiradas de Cabul em uma operação gigantesca e caótica de saída pelo ar conduzida pelos Estados Unidos e seus aliados nas últimas duas semanas, mas muitas pessoas que ajudaram os países ocidentais durante a guerra foram deixadas para trás.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que os norte-americanos haviam sido abandonados além das linhas inimigas.

"Essa foi uma saída desastrada e desgraçada que irá permitir que o Taliban e a Al Qaeda celebrem os 20 anos dos ataques de 11 de Setembro assumindo o controle total do Afeganistão", disse o republicano em um fórum empresarial em Ashland, no Kentucky. "Estamos menos seguros como resultado dessa ferida autoinflingida".