Sputnik - O governo de Joe Biden deve anunciar aproximadamente US$ 800 milhões (R$ 4,1 bilhões) em ajuda adicional de segurança à Ucrânia já nesta sexta-feira (19).

As informações foram divulgadas pela agência Reuters, citando três fontes familiarizadas com o assunto.

Os US$ 800 milhões seriam autorizados usando a Presidential Drawdown Authority (Autoridade de Saque Presidencial, em tradução livre), que permite a transferência do excesso de equipamento militar dos estoques dos EUA, disseram as fontes nesta quinta-feira (18).

No início de agosto, Biden anunciou até US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões) em ajuda de segurança à Ucrânia para equipamentos militares, incluindo sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (Himars, na sigla em inglês), sistemas de mísseis terrestres e munições.

A cifra se soma ao montante que os Estados Unidos já comprometeram, de aproximadamente US$ 9,8 bilhões (R$ 50,6 bilhões), em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden. Desde 2014, os Estados Unidos comprometeram mais de US$ 11,8 bilhões (R$ 60,9 bilhões) em assistência militar à Ucrânia.

Em meio à operação especial para libertar Donbass, os países ocidentais seguem inundando a Ucrânia com armas.

Moscou, por sua vez, tem repetidamente declarado que o fornecimento de armas apenas faz com que o conflito se prolongue, enquanto os meios de transporte que carregam armas se tornam um alvo legítimo para a Força Aeroespacial da Rússia.

Segundo salientou Dmitry Peskov, porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, as ações do Ocidente não favorecem o sucesso das negociações russo-ucranianas, tendo apenas um efeito negativo.

