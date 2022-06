Biden vai impulsionar nova agenda econômica e apresentar plano de migração na Cúpula das Américas

Apoie o 247

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, buscará um consenso regional sobre uma nova agenda econômica para desenvolver os acordos comerciais existentes com a América Latina e espera apresentar um plano para enfrentar a crescente migração, durante a realização da Cúpula das Américas, disseram altos funcionários dos EUA nesta terça-feira (31).

Antecipando as prioridades de Biden para as conversações de alto nível em Los Angeles na próxima semana, autoridades do governo norte-americano disseram que sua mensagem será que não se pode continuar fazendo negócios da mesma maneira entre os países das Américas, mas elas ofereceram poucos detalhes sobre como o presidente abordará os desafios expostos pela pandemia da Covid-19.

