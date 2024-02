Biden vence primária democrata na Carolina do Sul

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu a primária democrata no estado americano da Carolina do Sul, a primeira disputa oficial de nomeação para o partido, no sábado, mostraram as projeções da CNN.

De acordo com as projeções da emissora, Biden liderava com mais de 96% dos votos, enquanto seus rivais democratas, o congressista Dean Phillips e a escritora Marianne Williamson, recebem cerca de 2% dos votos cada.

continua após o anúncio

Biden, de 81 anos, um impopular que enfrenta pouca competição pela indicação de seu partido no período que antecede as eleições de 5 de novembro nos EUA, espera reduzir as dúvidas sobre sua idade e preocupações sobre os altos custos para o consumidor e a segurança ao longo da fronteira EUA-México. (Com agências).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: