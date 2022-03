Biden visita Polônia nesta sexta-feira

Biden vai discutir com governo polonês a resposta à situação humanitária na Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Joe Biden, presidente dos EUA, visita nesta sexta-feira (25) a capital polonesa, Varsóvia, após negociações com os aliados em Bruxelas, no quadro da viagem do chefe da Casa Branca à Europa.

Biden vai discutir a resposta à situação humanitária na Ucrânia com seu colega polonês, Andrzej Duda. Dos mais de 3,6 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia em meio ao conflito, mais de dois milhões chegaram à Polônia. Os Estados Unidos comprometeram-se a aceitar cerca de 100 mil ucranianos e alocar US$ 1 bilhão (R$ 4,83 bilhões) para um novo fundo humanitário.

Na sexta-feira (25), os líderes dos países europeus estabeleceram o Fundo Fiduciário de Solidariedade da Ucrânia para a reconstrução do país após o fim da operação especial russa. Conforme o comunicado do Conselho Europeu, os recursos serão encaminhados para "necessidades imediatas" e para "a reconstrução de uma Ucrânia democrática". Além disso, Biden e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen emitiram um comunicado conjunto afirmando estar comprometidos a promover uma cooperação em cibersegurança, incluindo a adoção de medidas para aumentar resiliência cibernética.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE