Biden xinga Trump com palavrões e republicano responde

(Sputnik) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que os comentários obscenos do atual presidente, Joe Biden, refletiram a opinião pessoal do líder dos EUA não apenas sobre Trump, mas também sobre "cada um" de seus apoiadores.

Na sexta-feira, o jornal Politico relatou, citando assessores de Biden, que o presidente dos EUA não se conteve ao usar "linguagem pesada" em conversas privadas e a portas fechadas ao falar sobre Trump. O presidente dos EUA descreveu seu possível rival eleitoral como um "doente fodido" que se deleita com o infortúnio alheio e como um "cuzão fodido", disseram os assessores ao jornal.

"Biden acabou de me chamar de um palavrão! [V]ocê sabe que ele não pensa isso apenas sobre mim, ele pensa isso sobre cada um dos meus orgulhosos apoiadores", disse Trump, conforme citado pelo New York Post.

Um porta-voz da campanha de Trump chamou as descrições profanas de Biden de "uma vergonha", dizendo que "não era surpresa" que Biden usasse linguagem obscena ao falar sobre o ex-líder dos EUA, relatou o jornal.

A eleição presidencial dos EUA será realizada em 5 de novembro. Trump e a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley estão competindo pela indicação como candidato do partido Republicano. Biden anunciou sua candidatura à reeleição em abril de 2023 pelo partido Democrata.

