Bielorrússia nega ter atacado ou invadido a Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 com RT - O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, negou que seu país esteja participando de um ataque russo à Ucrânia, informou a mídia estatal bielorrussa nesta quinta-feira (24). Os guardas de fronteira ucranianos fizeram a acusação contra Minsk no início do dia.

A Ucrânia afirmou que algumas das tropas russas que entram em seu território vieram da vizinha Bielorrússia, acrescentando que “foram apoiadas” por Minsk. Lukashenko classificou tal informação foi propagada por pessoas de “escória excepcional”.

>>> "Um dia dramático", diz Celso Amorim à TV 247: "a primeira ação militar em solo europeu após a Segunda Guerra Mundial"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nossas tropas não estão participando desta operação”, disse o presidente bielorrusso.

A Bielorrússia é um aliado militar próximo da Rússia. As duas nações realizaram exercícios conjuntos no território da Bielorrússia no início deste mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia lançou uma enorme “operação especial” militar contra a Ucrânia na manhã de quinta-feira. O presidente Vladimir Putin justificou a ordem alegando que era necessário evitar que um derramamento de sangue mais sério ocorresse lá.

Após o Maidan de 2014 em Kiev, a Ucrânia se transformou em um estado “anti-Rússia” que as nações ocidentais, lideradas pelos EUA, querem usar para ferir Moscou, afirmou Putin. A ação militar visa desmilitarizar e “desnazificar” o país, afirmou o líder russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: