Bilionário chinês fundador do Alibaba doa 2 milhões de máscaras para Europa

Uma primeira remessa chegando na Bélgica na sexta-feira, após doação do bilionário chinês e co-fundador do Alibaba, Jack Ma edit

Agência Sputnik - O bilionário chinês e co-fundador do Alibaba, Jack Ma, prometeu doar dois milhões de máscaras protetoras para distribuição na Europa, com uma primeira remessa chegando na Bélgica na sexta-feira.

Um avião de carga carregado com 500 mil máscaras e outros suprimentos médicos, como kits de teste, aterrissou no aeroporto de Liège. A remessa será enviada para a Itália, afirmou em comunicado conjunto as fundações Alibaba e Jack Ma, disseram a região belga da Valônia e o aeroporto de Liege.

De acordo com a agência de notícias Reuters, os próximos vôos devem chegar nos próximos dias ao aeroporto, que deve se tornar o principal hub europeu do Alibaba para remessas de comércio eletrônico.

Ma também disse que doará 500.000 kits de testes de coronavírus e um milhão de máscaras para os Estados Unidos, ressaltando a importância da cooperação internacional para combater a crise de saúde.