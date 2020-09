Bilionário Elon Musk diz que não vai tomar vacina contra Covid-19: "todo mundo morre um dia"

O empresário de 49 anos é dono da Tesla e do SpaceX e disse que não tem risco dele ou de seus filhos com a Covid-19 e ainda criticou as medidas de quarentena que foram feitas nos Estados Unidos edit

247 - O bilionário trumpista Elon Musk, que confessou ter participado do golpe na Bolívia contra Evo Morales, disse que não vai tomar a vacina contra o novo coronavírus.

O empresário de 49 anos é dono da Tesla e do SpaceX e disse ao podcast “Sway”, do The New York Times, que não tem risco dele ou de seus filhos com a doença. Ele ainda afirmou que o lockdown diante da pandemia de Covid-19 não teve nenhuma vantagem e que isso diminuiu sua “fé na humanidade”.

Ele já havia chamado a quarentena de “antiética” e de “prisão domiciliar”. No programa, ele propôs uma forma de quarentena mais direcionada, apenas para os grupos de risco. Rebatido pela apresentadora do podcast Kara Swisher, que disse que pessoas morreriam neste processo, o empresário afirmou: “todo mundo morre”.

Musk ainda enfatizou que o SpaceX “não parou nenhum dia durante a pandemia”. “Mandamos astronautas para a estação espacial e de volta”, afirmou.