Bilionário Jeff Bezos alerta para recessão na economia dos EUA: "americanos devem se preparar para uma crise dolorosa"

ICL

RT - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, alertou que a economia dos EUA pode estar caminhando para uma recessão, já que o aumento da inflação está causando muita dor.

Ele expressou essa opinião ao retweetar uma entrevista da CNBC com o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, na terça-feira, na qual o banqueiro alertou que via uma “boa chance” de recessão nos EUA e aconselhou os empresários a serem cautelosos e se prepararem para mais volatilidade do mercado. ventos contrários de crescimento aumentam.

“Sim, as probabilidades nesta economia dizem para você fechar as escotilhas”, escreveu Bezos no Twitter em resposta.

O bilionário se juntou a um coro crescente de importantes investidores, executivos e analistas – incluindo o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon – que estão soando o alarme sobre o que está reservado para a economia dos EUA.

Economistas dizem que a inflação continua sendo um problema persistente para a economia dos EUA. A atual taxa de inflação de 8,2% é a mais alta desde 1981. Enquanto isso, o núcleo do índice de preços ao consumidor (IPC), que exclui alimentos e energia, subiu um recorde de 6,6% no acumulado do ano até setembro, segundo dados oficiais divulgados no início deste mês.

No início deste ano, Bezos culpou o governo Biden por tentar enganar os americanos sobre a inflação, argumentando que aumentar os impostos sobre as corporações e os ricos não reduziria os custos ao consumidor. Ele também expressou a crença de que o verdadeiro motivo da inflação foram as políticas de estímulo da Casa Branca, que viram dinheiro sendo injetado “numa economia inflacionária já superaquecida”.

