Bill Gates chama manifestantes antivacina de 'loucos'

RT - O cofundador da Microsoft, Bill Gates, comentou sobre ativistas antivacinas e teorias da conspiração durante um discurso recente no Canadá, insistindo que seus esforços “salvaram dezenas de milhões de vidas” enquanto manifestantes se reuniam do lado de fora do evento para denunciá-lo.

Depois de dar uma palestra sobre como parar a próxima crise de saúde na conferência TED2022 em Vancouver na terça-feira, Gates se dirigiu aos críticos que se manifestavam no local, dizendo que o protesto era “um pouco irônico”.

“A Fundação Gates está muito envolvida em vacinas, na invenção de novas vacinas, no financiamento de vacinas” , disse ele, segundo o Insider, argumentando que sua organização “salvou dezenas de milhões de vidas”.

“Portanto, é um pouco irônico alguém se virar e dizer que estamos usando vacinas para matar pessoas ou ganhar dinheiro ou que iniciamos a pandemia [Covid-19]”, continuou Gates.

Uma página da web para a conferência TED observou que Gates discutiria “como tem sido se tornar objeto de teorias da conspiração”, já que o bilionário está no centro de várias novas alegações relacionadas a vacinas e ao surto de coronavírus.

Questionado sobre como ele se sentia sobre aqueles que protestavam contra ele, Gates disse que é “meio estranho”, mais tarde perguntando “Isso se transforma em algo onde há constantemente pessoas loucas aparecendo?”

“Espero que, à medida que a pandemia se acalme, as pessoas sejam mais racionais sobre: ​​'Ei, as vacinas são um milagre e há muito mais que podemos fazer'” , acrescentou.

Vários grupos ativistas distribuíram panfletos para um “superprotesto” antes do evento TED, onde palestrantes de alto nível como Elon Musk e o ex-vice-presidente Al Gore também fizeram aparições. Imagens de vídeo que pretendiam mostrar a manifestação mostravam uma multidão considerável içando bandeiras e cartazes do lado de fora do local, com manifestantes ouvidos gritando “Prenda Bill Gates!”.

