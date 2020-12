Bill Gates defende que bares e restaurantes fechem em 2021

Do canal RT – O co-fundador da Microsoft, Bill Gates, acredita que um retorno à vida “normal” está mais adiante para os EUA do que as pessoas esperam, apesar de uma vacina Covid-19 ter sido aprovada e distribuída esta semana. Reconhecendo que, no verão de 2021, os EUA devem estar "muito mais próximos do normal do que estamos agora", Gates, que doou milhões para esforços de vacinação por meio de sua fundação, acredita que um retorno total ao normal provavelmente não será possível até depois de 2022 .

O bilionário disse à CNN no domingo que “a menos que ajudemos outros países a se livrar desta doença” e vejamos “altas taxas de vacinação” nos EUA, o “risco de reintrodução” será possível.

“Grandes reuniões públicas” devem continuar a ser proibidas e a maioria dos bares e restaurantes em todo o país devem “infelizmente” ser fechados para reduzir as taxas de infecção, de acordo com Gates. Um verdadeiro retorno ao normal, teorizou ele, só é possível depois de 12 a 18 meses, “se administrarmos bem”.

