Bill Gates diz que isolamento deve ser de seis a dez semanas

Na contramão do empresariado brasileiro, Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, falou sobre o coronavírus e fez recomendações de resgardo prolongado às pessoas

247 - O fundador da Microsoft, Bill Gates, fez uma grave advertência sobre o surto de coronavírus e o que isso poderia significar para a economia.

Falando por vídeo em um evento do TED Connects na terça-feira, Gates disse que acredita que o mundo deveria se desligar e as pessoas deveriam se auto-isolar por seis a dez semanas, de acordo com a CNBC, que assistiu à apresentação. E embora ele reconhecesse que esse bloqueio seria "desastroso" para a economia, questionou se haveria outra opção.

"É muito difícil dizer às pessoas: 'Ei, vá a restaurantes, compre casas novas, ignore a pilha de corpos no canto, queremos que você continue gastando porque há algum político que acha que o crescimento do PIB é o que conta". Gates disse, de acordo com a CNBC: "É difícil dizer às pessoas durante uma epidemia... Que elas deveriam fazer as coisas sabendo que sua atividade está espalhando a doença".

É um enigma que foi discutido em mais detalhes nos últimos dias, com o presidente Donald Trump sugerindo que ele pode querer reabrir o país e levar as pessoas ao trabalho até meados de abril, e epidemiologistas e outros especialistas sugerindo que essa mudança poderia anular a decisão do sistema de saúde pública e pôr em risco mais vidas.

