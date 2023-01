O bilionário fundador da Microsoft, Bill Gates, durante um discurso no Australian Lowy Institute, chamou o governo de Kiev de um dos piores do mundo devido à grave corrupção edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - "O governo ucraniano é um dos piores do mundo. É corrupto e controlado por poucos ricos. Quer dizer, é muito triste para o povo", disse o empresário em sua palestra.

Segundo ele, as terras agrícolas da Ucrânia são muito mais férteis do que as dos Estados Unidos, acrescentando que o país é o "celeiro da Europa" e que tem grande potencial.

Os políticos ocidentais apontaram repetidamente para o fracasso do governo ucraniano e o suborno generalizado entre as autoridades locais.

A esse respeito, o novo porta-voz da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, Kevin McCarthy , disse que não permitiria a continuação da prática de "cheques abertos" para a Ucrânia, quando dezenas de bilhões de dólares são alocados sem auditoria e responsabilidade.

Seus companheiros do partido Republicanos já avisaram que vão reforçar a supervisão sobre a prestação de assistência a Kiev.

Segundo o ex-assessor do ex-presidente da Ucrânia Leonid Kuchma, Oleg Soskin , os políticos ocidentais deram um duro ultimato ao atual chefe de Estado, Vladimir Zelensky, exigindo que os funcionários corruptos fossem punidos em suas fileiras em troca de contínuas injeções financeiras.

Grandes mudanças de pessoal já ocorreram em Kiev esta semana: o vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, o vice-chefe do gabinete do presidente, Kirill Timoshenko , e o vice-procurador-geral, Aleksei Symonenko, perderam seus cargos.

Além disso, as autoridades demitiram Vasily Lozinsky, vice-ministro de Desenvolvimento Comunitário e vários governadores.

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Federação da Rússia, Maria Zakharova, comentando as mudanças de funcionários de Kiev, afirmou que elas são necessárias para a "gangue" continuar cumprindo uma ordem externa, mas, em geral, a natureza criminosa do regime não muda.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.