Birô Político do Comitê Central do PCCh convoca reunião sobre trabalho econômico

ICL

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) convocou hoje (28) uma reunião para analisar a situação e o trabalho econômico da atualidade. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, presidiu o encontro.

Na ocasião foi apontado que, desde o início do ano corrente, sob a liderança do Comitê Central do PCCh, tendo o camarada Xi Jinping como o núcleo, os departamentos concernentes combinaram bem as situações nacional e internacional, o controle da epidemia e o desenvolvimento socioeconômico, bem como o desenvolvimento e a segurança. Por isso, o crescimento econômico foi melhor do que o previsto e a demanda do mercado também se recuperou.

Ao mesmo tempo, indicou-se que a economia nacional ainda está enfrentando vários desafios, como a falta de força motriz interna, a procura ainda não é suficiente e a reestruturação econômica continua difícil.

Foi ressaltada na reunião a importância de estabelecer um sistema industrial moderno com base na economia real, recuperar e aumentar a procura, criar um ambiente de concorrência justa, aprofundar a reforma e ampliar a abertura, prevenir riscos financeiros e melhorar o bem-estar do povo.

